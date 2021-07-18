Advertisements
كريم شافعي ثانى صفقات منتخب السويس
الأحد 18/يوليو/2021 - 12:46 ص
محمود ابو الليل
Advertisements
نجح مسئولو نادي منتخب السويس برئاسة محمد هلال في ضم اللاعب كريم الشافعي لاعب وسط نادي الفيوم لمدة ثلاث مواسم في صفقة انتقال حر استعدادا للموسم المقبل من دوري القسم الثاني.
وجاء التعاقد في حضور أعضاء لجنة الكرة بمنتخب السويس أحمد العدوي حكم الدرجة الأولى وأحمد متولى نجم السويس السابق، وسعيد طنطاوي و ناصر الصعيدي وكيلا اللاعب.
ويذكر ان كريم الشافعى هو ثانى صفقات منتخب السويس بعد ضم محمد رزق باك رايت شباب أبو حمادة الايام الماضية.
Advertisements