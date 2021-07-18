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كريم شافعي ثانى صفقات منتخب السويس

الأحد 18/يوليو/2021 - 12:46 ص
بوابة الفجر
محمود ابو الليل
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نجح مسئولو نادي منتخب السويس برئاسة محمد هلال في ضم اللاعب كريم الشافعي لاعب وسط نادي الفيوم لمدة ثلاث مواسم في صفقة انتقال حر استعدادا للموسم المقبل من دوري القسم الثاني.


وجاء التعاقد في حضور أعضاء لجنة الكرة بمنتخب السويس أحمد العدوي حكم الدرجة الأولى وأحمد متولى نجم السويس السابق، وسعيد طنطاوي و ناصر الصعيدي وكيلا اللاعب.


ويذكر ان كريم الشافعى هو ثانى صفقات منتخب السويس بعد ضم محمد رزق باك رايت شباب أبو حمادة الايام الماضية.

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