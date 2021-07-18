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أشرف زكي يتوعد حلا شيحة والتيارات السلفية: انتظروا الرد (فيديو)
الأحد 18/يوليو/2021 - 12:55 ص
داليا الحسين
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كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن موقف النقابة من الفنانة حلا شيحة عقب أزمتها الأخيرة حول فيلم "مش أنا" قائلاً: "لم تعد عضوه في نقابة المهن التمثيلية".
وأوضح "الغيطي"، خلال برنامج "الثامنة مساءً" المذاع عبر فضائية "الصحة والجمال"، مساء السبت: "حلا شيحة لم تحترم النقابة عندما سمحنا لها بالعودة مرة أخرى بعد إلحاح كثيرة منها للحصول على العضوية، موجها حديثه لها قائلاً: عايزة تمشي أمشي.. بس أمشي في صمت لكن تشوهي مهنتك وأهلك وناسك؟!.. ده أنت كل عيلتك فنانين وفتحتي بابا لناس عشان يهينوا نقابتك وزمايلك.. انتظروا الرد".
ووجه رسالة شديدة اللهجة للسلفيين وحلا شيحا بعد مهاجمتهم النقابة قائلاً: "أي حد هيتطاول على هذه المهنة العظيمة بقوله انتظروا الرد.. واللي مش عجبه المهنة في ستين داهية.. واللي مش شايفها مهنة حلوه ومحترمة يورينا عرض كتافه"، مشيرا إلى أنه سيتم التدقيق بشدة بكافة العضويات في النقابة.
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