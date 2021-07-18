أشرف زكي يتوعد حلا شيحة والتيارات السلفية: انتظروا الرد (فيديو)

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن موقف النقابة من الفنانة حلا شيحة عقب أزمتها الأخيرة حول فيلم "مش أنا" قائلاً: "لم تعد عضوه في نقابة المهن التمثيلية".





وأوضح "الغيطي"، خلال برنامج "الثامنة مساءً" المذاع عبر فضائية "الصحة والجمال"، مساء السبت: "حلا شيحة لم تحترم النقابة عندما سمحنا لها بالعودة مرة أخرى بعد إلحاح كثيرة منها للحصول على العضوية، موجها حديثه لها قائلاً: عايزة تمشي أمشي.. بس أمشي في صمت لكن تشوهي مهنتك وأهلك وناسك؟!.. ده أنت كل عيلتك فنانين وفتحتي بابا لناس عشان يهينوا نقابتك وزمايلك.. انتظروا الرد".



