Advertisements

أشرف زكي يتوعد حلا شيحة والتيارات السلفية: انتظروا الرد (فيديو)

الأحد 18/يوليو/2021 - 12:55 ص
أشرف زكي
أشرف زكي
داليا الحسين
Advertisements
كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن موقف النقابة من الفنانة حلا شيحة عقب أزمتها الأخيرة حول فيلم "مش أنا" قائلاً: "لم تعد عضوه في نقابة المهن التمثيلية".

وأوضح "الغيطي"، خلال برنامج "الثامنة مساءً" المذاع عبر فضائية "الصحة والجمال"، مساء السبت: "حلا شيحة لم تحترم النقابة عندما سمحنا لها بالعودة مرة أخرى بعد إلحاح كثيرة منها للحصول على العضوية، موجها حديثه لها قائلاً: عايزة تمشي أمشي.. بس أمشي في صمت لكن تشوهي مهنتك وأهلك وناسك؟!.. ده أنت كل عيلتك فنانين وفتحتي بابا لناس عشان يهينوا نقابتك وزمايلك.. انتظروا الرد".

ووجه رسالة شديدة اللهجة للسلفيين وحلا شيحا بعد مهاجمتهم النقابة قائلاً: "أي حد هيتطاول على هذه المهنة العظيمة بقوله انتظروا الرد.. واللي مش عجبه المهنة في ستين داهية.. واللي مش شايفها مهنة حلوه ومحترمة يورينا عرض كتافه"، مشيرا إلى أنه سيتم التدقيق بشدة بكافة العضويات في النقابة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حلا شيحة بوابة الفجر الفجر أشرف زكي

أخبار تهمك

الزمالك يحسم أهم صفقاته الصيفية بنجاح

منذ ساعتين

تعرف على السيدة التي خطفت أنظار الجميع في مراسم تتويج الأهلي بالأبطال

منذ ساعتين و 43 دقيقة

جوارديولا يقرر طرد نجم مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مصدر يكشف لـ"الفجـر" حقيقة وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات مفاجئة في الصفقة التبادلية بين برشلونة وأتلتيكو مرديد

منذ ساعة الا ربع

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

بكلمات تاريخية.. موسيماني يعلق على تتويج الأهلي بالنجمة العاشرة

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل - محمد شريف يضرب شباك كايزر تشيفز بالهدف الأول (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ارتفاع طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ ساعة

أحمد فهمي يوجه رسالة للخطيب بعد فوز الأهلي ببطولة أفريقيا العاشرة.. فماذا قال؟

منذ نصف ساعة

قرار مفاجئ من وزير الرياضة عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

حلا شيحة: "مرتاحة واللي عملته صح.. ومغلطتش في حد عشان أتشتم" (صورة)

التاريخ الأسود لخالد أبو النجا.. يدعم الشذوذ الجنسي ويتحدث باسم مصر

أشرف زكي: بعتذر إني وافقت بعودة حلا شيحة.. واللي شايف الفن حرام يبعد عنه

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

عاجل.. حقيقة شطب حلا شيحة من نقابة الممثلين

أشرف زكي لـ حلا شيحة: "لكم دينكم ولي دين"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

عاجل.. ارتفاع طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

01:02 ص

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

08:58 م

بكلمات تاريخية.. موسيماني يعلق على تتويج الأهلي بالنجمة العاشرة

01:11 ص

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

11:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس