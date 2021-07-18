Advertisements

أحمد فهمي يوجه رسالة للخطيب بعد فوز الأهلي ببطولة أفريقيا العاشرة.. فماذا قال؟

الأحد 18/يوليو/2021 - 01:32 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

احتفل الفنان أحمد فهمي بتتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز.

ونشر أحمد فهمي عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له مع الخطيب، وعلق قائلاً "مبروك للأسطورة الكبيرة ورمز النجاح الكابتن الكبير محمود الخطيب".

وتابع: "في أصعب الظروف كان بيرد بشغله وبمجهوده.. مبروك لينا ودايماً يارب نادي القرن في انتصارات #الحادية_عشر_يا_أهلي".

وتوج النادي الأهلي للمرة الثانية على التوالي بدوري أبطال أفريقيا، والعاشرة فى تاريخه علي حساب كايزر تشيفز، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس

أخبار تهمك

عاجل - محمد شريف يضرب شباك كايزر تشيفز بالهدف الأول (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات مفاجئة في الصفقة التبادلية بين برشلونة وأتلتيكو مرديد

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مفاجئ من وزير الرياضة عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

منذ حوالي 11 ساعة

مصدر يكشف لـ"الفجـر" حقيقة وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 5 ساعات

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ارتفاع طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ ساعة

الزمالك يحسم أهم صفقاته الصيفية بنجاح

منذ ساعتين

بكلمات تاريخية.. موسيماني يعلق على تتويج الأهلي بالنجمة العاشرة

منذ أقل من ساعة

أحمد فهمي يوجه رسالة للخطيب بعد فوز الأهلي ببطولة أفريقيا العاشرة.. فماذا قال؟

منذ 33 دقيقة

جوارديولا يقرر طرد نجم مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على السيدة التي خطفت أنظار الجميع في مراسم تتويج الأهلي بالأبطال

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

عاجل.. ارتفاع طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

01:02 ص

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

08:58 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

11:10 م

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

07:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس