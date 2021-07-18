أحمد فهمي يوجه رسالة للخطيب بعد فوز الأهلي ببطولة أفريقيا العاشرة.. فماذا قال؟





احتفل الفنان أحمد فهمي بتتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز.ونشر أحمد فهمي عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له مع الخطيب، وعلق قائلاً "مبروك للأسطورة الكبيرة ورمز النجاح الكابتن الكبير محمود الخطيب".وتابع: "في أصعب الظروف كان بيرد بشغله وبمجهوده.. مبروك لينا ودايماً يارب نادي القرن في انتصارات #الحادية_عشر_يا_أهلي".وتوج النادي الأهلي للمرة الثانية على التوالي بدوري أبطال أفريقيا، والعاشرة فى تاريخه علي حساب كايزر تشيفز، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس