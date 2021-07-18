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"والدة أفشة": "دعيت لابني قبل المباراة وقالي لو كسبنا هيجيب العروسة"

الأحد 18/يوليو/2021 - 02:24 ص
محمد مجدي أفشة
محمد مجدي أفشة
داليا الحسين
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بدأت والدة اللاعب محمد مجدي أفشة، نجم النادي الأهلي، حديثها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، بالزغاريط فرحًا بإحراز ابنها هدف في فوز النادي الأهلي اليوم بنهائي دوري أبطال افريقيا، منوهة بأنها بكت فرحًا بتسجيل نجلها الهدف وسجدت لله شكر.

وأشارت والدة "أفشة"، إلى أنها قبل مباراة اليوم كانت تصلي وتدعوا لابنها بالتوفيق وتسجيل اهداف في مباراة اليوم، متابعة: "قالي لو خدنا البطولة هجبلك العروسة".

فيما أكد طة أفشة، شقيق اللاعب أن الفرحة كبيرة في منزل أسرة نجم النادي الأهلي محمد أفشة، مشددًا على أن النادي الأهلي دائما يفرح جماهيرة بالفوز، متابعا: "أفشة دايما مشرفنا.. الزغاريط في البيت كله".

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