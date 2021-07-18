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أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس اليوم
الأحد 18/يوليو/2021 - 08:13 ص
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد الموافق 18 يوليو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.
وجاءت كالتالي:
حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس حار رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.
الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد (حلايب- شلاتين- أبو سمبل) على فترات متقطعة (30% تقريبًا).
وجاءت كالتالي:
حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس حار رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.
الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد (حلايب- شلاتين- أبو سمبل) على فترات متقطعة (30% تقريبًا).
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