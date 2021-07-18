تفاصيل حصول مرشد سياحي مصري على وسام فارس من الرئيس الإيطالي

أعرب فرانسيس أمين مرشد سياحي مصري حاصل على وسام فارس من إيطاليا، عن سعادته بحصوله على هذا الوسام، مشيرا إلى أنه لم يكن يعلم بهذا التكريم وأبلغ به بشبه مفاجأة.





وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمن طه ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" مساء اليوم السبت: " هدفي الأول لم يكن الحصول على أي نوع من التكريم، وكل ما كنت أفعله كان من أجل بلدي خاصة أن العلاقات بين مصر وروما تعود إلى 500 قبل الميلاد، وكان هناك معاهدة تحالف بين البلدين، وتوافد مصر في روما غير عادي.



