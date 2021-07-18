Advertisements

شاهد.. تصريحات صادمة من والد حلا شيحة بعد أزمتها الأخيرة

الأحد 18/يوليو/2021 - 08:14 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
أكد الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، أن ابنته تتعرض لحملة هجوم شرسة على الرغم من أنه لا يتفق مع ما نشرته وكتبته عن الفن وتصريحات الخاصة بفيلمها الأخير مع تامر حسني "مش أنا".

وقال "شيحة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": "حلا كانت سعيدة وكانت بتيجي تقولي هيبقى فيلم هايل وهينجح نجاح كبير".

وتابع "بعدها حلا تغيرت، وتواصلت مع تامر وهو حس أن مش هي دي حلا اللي عرفها أثناء التصوير حتى كانوا بيسألوها لو حابة نعيد حاجة أو نغير حاجة، وهي كانت سعيدة جدا".

واستطرد "بعد الفترة التي انقطعت فيها حلا وكانت خارج مصر علشان أولادها والمدارس بدأت يحصل عليها تغيرات غير طبيعية بدأت اقلق خاصة أن بنتي طيبة وبسيطة ومعندهاش خبث".

واستكمل حديثه "اشك أن هذا التصريح هي اللي كتبته خاصة أنه ما الجدوى إني اعمل هذا الكلام وأحرك الدنيا ضدي والفيلم نزل ونجح، وأنا ضد البوست وضد رأيها وكلامها".

وأضاف "قولت لنقيب الممثلين اقدر بيانك واحترمه وأتمنى نتريث قليلا حتى نرى ما وراء هذا الموضوع من الخبثاء ومن الواضح أنها هجمة شرسة غير معهودة، لأن حلا عمرها ما قالت أن الفن حرام ولا ارتدت الحجاب ولا اعتزلت".

وأوضح "هناك هجمة شرسة تتعرض لها حلا، وهي تتعرض الآن لعملية اختطاف لأن حلا فنانة وبتحب الفن إلى أبعد الحدود، وأنا حزين لهذا الاختطاف، وعندما تحدثت مع معز مسعود عن وصفه بالداعية وأن هذا لا يتفق مع الكلام اللي بيقوله أو رؤيته، ولا شك أن معز مسعود وراء هذا الكلام وده على مسئوليتي وقمت بتهنئة القائمين على الفيلم، ولكن عايزين نشوف ما وراء هذا الموضوع".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

والد حلا شيحة حلا شيحا

أخبار تهمك

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

مصدر يكشف لـ"الفجـر" حقيقة وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 12 ساعة

ريال مدريد يحدد بديل صفقة مبابي

منذ أقل من ساعتين

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يسحب التهنئة بعد تتويج الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 24 دقيقة

شاهد.. توقعات بنقص المياه في السودان الأسبوع المقبل بسبب السد الإثيوبي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على السيدة التي خطفت أنظار الجميع في مراسم تتويج الأهلي بالأبطال

منذ حوالي 9 ساعات

أول قرار من وزير الرياضة عقب فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

تطورات مفاجئة في الصفقة التبادلية بين برشلونة وأتلتيكو مرديد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ارتفاع طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

بعد فوز الأهلي بالعاشرة.. عمرو أديب يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الداخلية تضبط المتهم بالإعتداء على أحد نزلاء دور رعاية بالمنوفية

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

بعد فوز الأهلي بالعاشرة.. عمرو أديب يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

08:00 ص

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

08:58 م

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

07:32 م

الزمالك يسحب التهنئة بعد تتويج الأهلي.. تعرف على التفاصيل

05:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس