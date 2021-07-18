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بعد تتويجه بـ"النجمة العاشرة".. أرقام وبطولات "موسيماني" مع الأهلي (تقرير)

الأحد 18/يوليو/2021 - 12:53 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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قاد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، الفريق الأحمر لحصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي والثانية على التوالي، بعد فوزه على كايزر تشيفز 3-0 في نهائي البطولة القارية.

جاءت أهداف فوز الأهلي في شباك كايزر تشيفز عن طريق كل من، محمد شريف، ومحمد مجدي أفشة، وعمرو السولية، بالدقائق 53، 64، 73 من زمن المباراة ليتوج المارد الأحمر بلقبه العاشر في دوري أبطال إفريقيا، ولقبه القاري رقم 23 ليصبح على بعد 3 ألقاب من ريال مدريد الأكثر تتويجا بالبطولات القارية بـ26 لقبا.

كشف حساب "موسيماني" مع الأهلي

بيتسو موسيماني مدرب الأهلي واصل أرقامه المميزة مع الفريق الأحمر، حيث أنه منذ توليه القيادة الفنية للفريق في أكتوبر 2020، قاد الفريق في 51 مباراة بمختلف البطولات، حقق 35 انتصارا، وخسر 4 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 12 مباراة، سجل لاعبوه 97 هدفا، واستقبلت شباكه 31 هدفا.

وتوج موسيماني خلال الفترة التي قضاها مع الأهلي بـ5 بطولات (الدوري المصري - 2 دوري أبطال إفريقيا - كأس مصر - كأس السوبر الإفريقي)، بالإضافة لحصوله على الميدالية البرونزية للنسخة الماضية لبطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر.

بيتسو موسيماني أصبح ثاني مدرب في التاريخ يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا 3 مرات، بعد مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق وأكثر المدربين حصدا للقب البطولة والذي توج بها 4 مرات مع المارد الأحمر (2001، 2005، 2006، 2008).

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