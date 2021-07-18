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الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس عيد الأضحى.. وتُحذر المواطنين (فيديو)

الأحد 18/يوليو/2021 - 08:16 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أعلن الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وأشار "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن القاهرة سجلت في الظل اليوم وأمس 39 درجة، وفي الشمس تخطت الـ 40.

وتابع: "نتوقع أن تصل درجة الحرارة في الظل خلال أيام عيد الأضحى إلى 37 درجة في القاهرة، وإلى 30 لـ 32 درجة في السواجل الشمالية، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة".

وأضاف: "أعلى درجة حرارة في العيد في جنوب الصعيد، فتكون من 41 إلى 44 درجة، ونسب الرطوبة لا تتخطى 30%، والأجواء تكون أفضل كلما اقتربنا من الشوطئ في المناطق الساحلية".

ووجه الدكتور محمود شاهين، عدة نصائح للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى، مشددًا على ضرورة تناول المياه بكثرة، وعدم السفر باكر، وعدم الجلوس في الأمان المزدحمة.

وقال: "نزود معدلات شرب المياه، ومنحاولش نسافر بدري في الطريق السريع والطرق الزراعية بسبب الشبورة، نبدأ نسافر من الساعة 10، ومنقعدش في أماكن زحمة ومغلقة".

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