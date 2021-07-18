شريف إكرامي يهنىء الأهلي ببطولة إفريقيا









إكرامي كتب عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي :"مبروك للنادي الاهلي و لجماهيره العظيمة البطولة الافريقية العاشرة".









وأضاف :"انجاز كبير لجيل محترم من اللاعبين فرض نفسه واثبت ذاته كامتداد لاجيال كتبت تاريخ كبير،دائماً و ابدا يبقي الاهلي سبب رئيسي في اسعاد الملايين..الف مبروك".

حرص شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز على تهنئة النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.