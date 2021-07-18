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شريف إكرامي يهنىء الأهلي ببطولة إفريقيا

الأحد 18/يوليو/2021 - 01:02 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز على تهنئة النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.


إكرامي كتب عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي :"مبروك للنادي الاهلي و لجماهيره العظيمة البطولة الافريقية العاشرة".


وأضاف :"انجاز كبير لجيل محترم من اللاعبين فرض نفسه واثبت ذاته كامتداد لاجيال كتبت تاريخ كبير،دائماً و ابدا يبقي الاهلي سبب رئيسي في اسعاد الملايين..الف مبروك".

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