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على طريقته الخاصة.. رامز جلال يحتفل بفوز الأهلي ببطولة أفريقيا

الأحد 18/يوليو/2021 - 02:56 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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احتفل الفنان رامز جلال بفوز النادي الأهلي بلقب دوري أبطال افريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز.

وكتب رامز عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام " ‬‏أهلاوي انا وحب الاهلي غارز في قلبي كما المتاريس الف مبروك للنادي الاهلي وجمهور الاهلي ... الحمد لله"




وتوج النادي الأهلي للمرة الثانية على التوالي بدوري أبطال أفريقيا، والعاشرة فى تاريخه علي حساب كايزر تشيفز، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس

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