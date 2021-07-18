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الغيطي لـ"عنتيل المحامين": "مينفعش تمارس هذا القبح" (فيديو)

الأحد 18/يوليو/2021 - 01:12 ص
محمد الغيطي
محمد الغيطي
هدى عبدالرازق
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كشف الإعلامي محمد الغيطي، أنه اطلع على الصور والرسائل الخاص لما يعرف إعلاميا بـ "عنتيل المحامين"، قائلا: "شفت الصور والرسائل بالصوت والصورة وحاجة صعبة، ومينفعش نعرضها".

وقال "الغيطي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الثامنة مساءً" المذاع عبر فضائية "الصحة والجمال"، مساء السبت، إن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، وله حق الرد إذا أراد أن يرد، مشيرا إلى أن المحامي هو نموذج للعدل والخير والجمال ومينفعش يمارس هذا القبح، والخلل في العدالة".

وكان الإعلامي محمد الغيطي، كشف عن تفاصيل فضح محامية لزميلها العنتيل، الذي أرسل لها صور عضوه الذكري، وراودها عن نفسها.

وقال "الغيطي"، خلال تقديمه برنامج "الثامنة مساءً"، المذاع على فضائية "الصحة والجمال"، مساء السبت، ان المحامية قامت بإرسال شكوى لنقيب المحامين بهذا الأمر، فقام المحامي العنتيل بالرد عليها، قائلا: "مش هتقدري تعمل حاجة".

وتابع: "هذا المحامي العنتيل أرسل لزميلته صورًا تحتوي على عضوه الذكري، وكلام خادش للحياء، والمحامية أصرت على تقديم بلاغ ضد هذا المحامي"، مؤكدة بأن هناك الكثير من المحاميات لم يتحدثن عن هذا الأمر خوفًا من الفضيحة.

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