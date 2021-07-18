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وزير الأوقاف: لن نسمح بإقامة صلاة العيد في هذه الأماكن

الأحد 18/يوليو/2021 - 08:18 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هناك ضرورة لتطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، خاصة في صلاة العيد، مشيرًا إلى أن أحد الدول العربية الإسلامية الشقيقة منعت صلاة العيد بسبب التخوف من السلالات الجديدة.

وتابع "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى" بالتلفزيون المصري، مساء السبت، أن صلاة العيد ستقام بإذن الله بنفس ضوابط عيد الفطر السابق، مشيرًا إلى أن صلاة العيد ستقام في نفس المساجد التي تقام فيها الجمعة، ولن يسمح بإقامة الصلاة في الساحات.

ولفت وزير الأوقاف، إلى أن لا حرج لمن يصلي العيد في منزله في ظل أزمة كورونا، خاصة وأن صلاة العيد سنة وليست فرضًا.

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