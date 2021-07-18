بكلمات تاريخية.. موسيماني يعلق على تتويج الأهلي بالنجمة العاشرة





واختتم موسيماني تصريحاته، مؤكدًا أن الأهلي أمامه تحد كبير في الفترة المقبلة بداية من مباريات الدوري ‏الممتاز التي يفتقد فيها الفريق 6 لاعبين من العناصر المهمة في صفوفه، لانضمامهم ‏إلى المنتخب الأوليمبي المشارك في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، لكن علينا أن نواصل طريق الانتصارات في البطولة المحلية.‏

وأوضح أنه تولى مهمة قيادة الأهلي منذ 9 أشهر، وسعيد بالنتائج التي حققها الفريق إلى ‏الآن والبطولات التي توج بها خلال تلك الفترة.‏