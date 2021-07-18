"الصحة" توجه مناشدة للمواطنين بالتزامن مع عيد الأضحى (فيديو)

ناشدت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة، المواطنين بضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية خلال عيد الأضحى المقبل، خاصة مع زيادة الزيارات العائلية خلال فترة الأعياد، وعدم الاستهتار في ظل انخفاض الإصابات، حتى لا ندخل في موجات أخرى



وتابعت "عاصم"، خلال مداخلة مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أنه لا يوجد مسبب واحد للضغط او السكر، ولكن هناك العديد من العوامل، ولكي يتم الحديث على أن فيروس كورونا يؤدي إلى الإصابة بالسكر، فإننا في حاجة إلى دراسة كبيرة.



وأشارت إلى أن مرضى السكر والضغط هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، مضيفة أن التحاليل التي أجريت على كافة المستويات لم تثبت دخول كورنا المتحور الجديد "الدلتا"، ولكن هذا المتحور ليس بعيدًا على مصر، في ظل أنتشاره في كل دول العالم.

