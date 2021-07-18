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شاهد.. ضحية "عنتيل المحامين" تروي تفاصيل واقعة التحرش

الأحد 18/يوليو/2021 - 01:31 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
داليا الحسين
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روت المحامية رباب رفعت، تفاصيل تعرض عدة محاميات لواقعة تحرش عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل زميل لهن محامي بالنقض بالمنصورة حيث أرسل لهن صور إباحية له، مشيرة إلى أنها لم تسكت على هذه الواقعة لأنها محامية، معلقة: "لو معرفتش أخد حقي مش هعرف أخد حق أي مواطن".

وأوضحت "رفعت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الثامنة مساءً" المذاع عبر فضائية "الصحة والجمال"، مساء السبت أنه تم إرسال لها طلب صداقة ن قبل محامي بالنقض بالمنصورة عبر "فيسبوك" وكان هناك أصدقاء مشتركين تعرفهم ولذلك قبلت الصداقة.

وتابعت: "بعد فترة طلب مني رقم التليفون ضروري في أمر مهم، وتخيلت أنه عايزني في جلسة في القاهرة أو مساعدة ولذلك لم أتردد ولكن لم يتواصل.. ولكن كان هناك (جروب) على الواتس لمحاميات يقولن أن هناك محامي يرسل لهم رسائل غير لائقة، ولذلك أخدنا اسكرين لكلامه لتقديم شكوى ضده في النقابة".

وأكمل: "عندما تواصلت معه كان رده (اللي تشتكي تشرب من البحر)، وأرسل لي صور جنسية له بجانب رسائل سب وقذف وتهديد بأني لو مش هكون معاه هيقول أن أنا على علاقة به"، وأنا مرددتش أرد وأخدت اسكرين من كلامه، وقولته في النهاية هتندم"، مشيرة إلى أن هذا الأسلوب كان مع أكثر من محامية.

وتابعت: "تقدمت ببلاغ لمباحث الإنترنت وقدمت شكوى بنقابة المحامين، وبعض تواصل مع نقيب المنصورة أكتشفنا أنها ليست أول واقعة له".

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محمد الغيطي عنتيل المحامين بوابة الفجر الفجر

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