Advertisements

تعليق ناري من محمد الغيطي على ما قالته قمر اللبنانية "سنجل مازر" (فيديو)

الأحد 18/يوليو/2021 - 01:20 ص
قمر اللبنانية
قمر اللبنانية
أمنية فوزي
Advertisements
قال الإعلامي محمد الغيطي، تعليقًا على ما قالته قمر اللبنانية بشأن حملها بدون زواج "سنجل مازر": "خليكي في حالك ومتتكلميش، إذا بليتم فاستتروا".

وأضاف "الغيطي"، خلال تقديم برنامجه "الثامنة مساءً"، المذاع على قناة "الصحة والجمال" مساء السبت، أن دار الإفتاء ردت على المسألة، بالإضافة إلى أن الكنيسة أكدت أن هذا الحديث "خطيئة".

وحذر من إثارة مثل هذا الحديث على "السوشيال ميديا" خوفًا على الفتيات من التقليد، لافتًا إلى أن "قمر" تدعي أن سبب حملها هو الروح القدس، ما استفز الكنيسة، مؤكدة أنه زنا.

وتابع: "قمر كانت متزوجة جمال مروان عايش في أمريكا، وحاولت تنسب طفله له عن طريق المحاكم، ومش عارف ليه خاضت نفس التجربة تاني".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد الغيطي قمر اللبنانية سنجل مازر الغيطي

أخبار تهمك

عاجل.. ارتفاع طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الزمالك يحسم أهم صفقاته الصيفية بنجاح

منذ ساعتين

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد فهمي يوجه رسالة للخطيب بعد فوز الأهلي ببطولة أفريقيا العاشرة.. فماذا قال؟

منذ نصف ساعة

تعرف على السيدة التي خطفت أنظار الجميع في مراسم تتويج الأهلي بالأبطال

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

جوارديولا يقرر طرد نجم مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من وزير الرياضة عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات مفاجئة في الصفقة التبادلية بين برشلونة وأتلتيكو مرديد

منذ ساعة الا ربع

عاجل - محمد شريف يضرب شباك كايزر تشيفز بالهدف الأول (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ حوالي 5 ساعات

بكلمات تاريخية.. موسيماني يعلق على تتويج الأهلي بالنجمة العاشرة

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

مصدر يكشف لـ"الفجـر" حقيقة وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

اللبنانية نانا تعود من جديد للأضواء بحفل غنائي وأغنية "سنجل" (صور)

تامر أمين عن واقعة الزواج المثلي لمصريتين: "هتجيبوا بنات وولاد إزاي ده أنتم محتاجين مساعدة صديق" (فيديو)

تفاصيل إعلان فتاة مثلية مصرية زواجها من صديقتها.. وقانوني يفجر مفاجأة (فيديو)

بعد إعلان فتاة مثلية الزواج من صديقتها في مصر.. تعرف على عقوبة صاحبة الواقعة المثيرة للجدل (فيديو)

"إذا بليتم فاستتروا".. تعليق ناري لهاجر سعد الدين على الإساءة لإذاعة القرآن

مي حلمي تكشف عن أسباب انفصالها عن محمد رشاد والآخير:"إذا بليتم فاستتروا"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

عاجل.. ارتفاع طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

01:02 ص

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

08:58 م

بكلمات تاريخية.. موسيماني يعلق على تتويج الأهلي بالنجمة العاشرة

01:11 ص

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

11:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس