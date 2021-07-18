تعليق ناري من محمد الغيطي على ما قالته قمر اللبنانية "سنجل مازر" (فيديو)

قال الإعلامي محمد الغيطي، تعليقًا على ما قالته قمر اللبنانية بشأن حملها بدون زواج "سنجل مازر": "خليكي في حالك ومتتكلميش، إذا بليتم فاستتروا".





وأضاف "الغيطي"، خلال تقديم برنامجه "الثامنة مساءً"، المذاع على قناة "الصحة والجمال" مساء السبت، أن دار الإفتاء ردت على المسألة، بالإضافة إلى أن الكنيسة أكدت أن هذا الحديث "خطيئة".





وحذر من إثارة مثل هذا الحديث على "السوشيال ميديا" خوفًا على الفتيات من التقليد، لافتًا إلى أن "قمر" تدعي أن سبب حملها هو الروح القدس، ما استفز الكنيسة، مؤكدة أنه زنا.



