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تطورات مفاجئة في الصفقة التبادلية بين برشلونة وأتلتيكو مرديد

الأحد 18/يوليو/2021 - 01:18 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه حدثت تطورات جديدة بشأن عودة الفرنسي أنطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني إلى أتلتيكو مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت قناة ديبورتيس كواترو الإسبانية إلى أن تقارير صحفية كانت قد زعمت أن برشلونة وأتلتيكو دخلا في مفاوضات من أجل عقد صفقة تبادلية يعود بموجبها جريزمان للروخيبلانكوس مقابل انضمام ساؤول نجويز إلى برشلونة.

وأكدت القناة الإسبانية أن برشلونة طلب إدراج جواو فيليكس بدلاً من ساؤول ولكن أتلتيكو مدريد رفض الطلب رفضاً قاطعاً.


وأفادت القناة الإسبانية بأن الثنائي لودي وهيرموسو ارتبطا أيضاً بالإنضمام إلى برشلونة ضمن صفقة عودة جريزمان ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تقدم في المفاوضات بين الطرفين.

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