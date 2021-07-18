"بين نارين".. هالة صدقي تكشف تفاصيل جديدة عن قضيتها مع زوجها (فيديو)

كشفت الفنانة هالة صدقي، تفاصيل قضيته الحكم بإثبات نسب طفليها، قائلة: "الأمر مزعج لأولادي وحاولت أخفي الحاجات دي عشانهم.. ولكن هو يبحث عن الشهرة، كنت اتمنى أن أولادي يفتخروا بأولادهم".





وقالت "صدقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إن أولادها سيكون أقوياء بسبب ما تعرضوا له، حيث أنهم يبلغون 12 عاما ويدركون جيدا ما يحدث، مضيفة: "والد ابنائي طلع على الميديا وقالي انتي طالق وإحنا معندناش طلاق".





وأضافت أن هناك قضيتين حاليا بينها وبين زوجها وهما الطاعة والنفقة، معقبة: "إزاي في طاعة وهو مش عايش في مصر، وملهوش بيت في مصر، ولما اتجوزني كان في بيتي.. أهو قضايا ومشاكل وخلاص"، لافتة إلى أنه رفع قضية لتحويل ابنائهم لمدارس حكومية، وقضية أخرى لمعرفة أرصدة حساب أبنائهما.



