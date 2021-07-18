"التنمية الزراعية": اجتمعنا مع منتفعي أراضي رابعة وبئر العبد لدعمهم (فيديو)

قال الدكتور محمد الشحات رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن أزمة أراضى بئر العبد ورابعة بشمال سيناء بعد رفض المنتفعين مقترحات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بتحميلهم جزء من تكلفة انشاء البنية التحتية، أو استبدال أراضيهم بأخرى بديلة فى المنطقة المحصورة بين ترعة السلام والطريق الدولى.





وأضاف رئيس الهيئة، للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن الهيئة أجتمعت مع المنتفعين لعرض مقترحاتها عليهم ومساعدتهم فى إنشاء البنية التحية وتوصيل المياه لأراضيهم، نظرا لارتفاع تكلفة توصيل المياه للفدان الواحد الى 103 ألف جنيه، وهو مالا تستطيع الهيئة تحمله، لافتا الى انه عرض على المنتفعين مقترحات أهمها استبدال أراضيهم بأخرى، بشكل مجمع فى المنطقة القريبة من مآخذ المياه وهى الواقعة بين ترعة السلام والطريق الدولى خاصة لقربها من المواصلات.



