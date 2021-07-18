السولية يكشف سر تتويج الأهلي باللقب









وأكد السولية أن الفريق قدم بطولة قوية منذ البداية، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا لتحقيق البطولة العاشرة في تاريخ النادي.





وأضاف: «حققنا المطلوب أمام فريق قوي دفاعيًّا»، مؤكدًا أن الجهاز الفني تحدث مع اللاعبين بين شوطي المبارة، وطالبهم بضرورة الضغط على الفريق الجنوب إفريقي في جميع جوانب الملعب.









وتابع السولية: «المباراة اختلفت بشكل كبير بعد طرد لاعب كايزر تشيفز في الشوط الأول».





واختتم السولية تصريحاته، مؤكدًا أنه يهدي لقب البطولة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وجماهير النادي العظيمة.

أهدى عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لقب دوري أبطال إفريقيا والنجمة العاشرة، لجماهير الأهلي الوفية ومجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مؤكدًا سعادته بالفوز بلقب البطولة بعد التغلب على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.