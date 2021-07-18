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4 ألقاب قارية انتزعها الأهلي من «براثن» أندية جنوب إفريقيا (تقرير)

الأحد 18/يوليو/2021 - 01:15 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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انتزع الفريق الأول لكرة القدم لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا من نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي وذلك بعد الفوز الساحق عليه بنتيجة 3-0 في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت، في العاصمة المغربية "الدار البيضاء".

الأهلي فاز على كايزر تشيفز بفضل الأهداف الثلاثة التي سجلها لاعبيه (محمد شريف، ومحمد مجدي أفشة، وعمرو السولية) في الدقائق 53، 64، 73 من زمن المباراة.

ورفع الأهلي رصيد ألقابه في بطولة دوري أبطال إفريقيا لـ10 ألقاب ويعتلي صدارة الأندية الأكثر تتويجا بلقب البطولة متفوقا على غريمه الزمالك ومازيمبي الكونغولي والذي حصد كل منهما 5 ألقاب فقط.

ويعد هذا اللقب الإفريقي الرابع الذي حققه الأهلي على حساب أندية جنوب إفريقيا والتي جاءت كالتالي:

- صنداونز

توج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2001 على حساب فريق ماميلودي صنداونز بالتعادل معه ذهابا 1-1، والفوز عليه في مباراة الإياب بنتيجة 3-0 ليحصد ثالث ألقابه بالبطولة القارية.

- كايزر تشيفز

كان فريق كايزر تشيفز بوابة الأهلي لحصد بطولتين افريقتين، الأولى عام 2002 عندما توج بكأس السوبر الإفريقي بالفوز عليه 4-1، والثانية لقب النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا والتي أسدل الستار عليها مساء السبت، بعد فوز المارد الأحمر 3-0.

- أورلاندو بيراتيس

حصد الأهلي بقيادة مدربه محمد يوسف لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا 2013 على حساب نادي أورلاندو بيراتيس الجنوب إفريقيا بعدما تعادل معه 1-1 ذهابا، وفاز عليه في مباراة الإياب 2-0.
 حيث سبق وتوج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2001 على حساب فريق ماميلودي صنداونز بعد الفوز عليه 

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