على خطى ميسي.. رونالدو يحسم مستقبله مع يوفنتوس

حسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي، مستقبله مع السيدة العجوز خلال الفترة المقبلة بعد نهاية عقده.









رونالدو يرغب في البقاء مع يوفنتوس الإيطالي

و من المقرر أن ينتهي عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي في صيف 2022، لكن صاروخ ماديرا يريد التمديد لموسم آخر مع السيدة العجوز.









من جانبه ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن خورخي مينديز وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بدأ في اختبار الأجواء داخل يوفنتوس، بشأن تمديد عقد الدون.









وأوضحت الصحيفة أن مسألة تمديد عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في يوفنتوس أمر حساس، لأن راتب اللاعب يؤثر على ميزانية النادي الإيطالي.











