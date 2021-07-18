تفاصيل التوصل لـ"الجين" المسبب لجلطة القلب (فيديو)

كشف الدكتور أنيس حنا، زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه بكلية طب البرت بنيويورك، تفاصيل توصله هو وفريقه لعلاج للجين المسبب لجلطة القلب، مشيرا إلى أن القلب لا يمكن اصلاحه إذا تعرض لجلطة، حيث يتأثر النسيج الليفي للقلب نتيجة الجلطة.





وقال "حنا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إن أبحاثهم توصلت للجين المسبب للجلطة بحيث يتم التحكم فيه حتى لا يتسع تأثير الجلطة، ومساعدة الخلايا التي تتأثر بسبب الجلطة للعودة لطبيعتها.





وأضاف أنهم اكتشفوا أن هذه الجينات تحسن من كفاءة القلب، وتقلل من حجم النسيج الليفي بعد الجلطة، منوها بأنه يفضل الحصول على هذا العلاج الجيني بعد التعرض للجلطة بشكل سريع في خلال 3 أيام من حدوث الجلطة، متوقعا أن العلاج الجيني سيخرج نور بعد عامين.



