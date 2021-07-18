محمد شريف: جماهير الأهلي التي تستحق منا المزيد دائمًا









قال شريف عقب مباراة كايزر تشيفز: «بعد مشاركتنا في كأس العالم للأندية بقطر عاهدنا أنفسنا على الفوز بلقب البطولة الإفريقية مرة ثانية لكي نعود للمشاركة في المونديال من جديد».













وتابع قائلاً: «المباراة النهائية لدوري الأبطال كانت صعبة للغاية، ولكننا كنا عازمين على تحقيق الفوز والتتويج بلقب البطولة من أجل إهدائها إلى جماهير الأهلي التي تستحق منا المزيد دائمًا».

أبدى محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتتويجه مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي، والثانية له في صفوف الفريق.