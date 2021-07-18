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شاهد.. لحظة اعتداء شقيق برلماني على مواطن: "جروه على الأرض واتضرب بالنار"
الأحد 18/يوليو/2021 - 03:10 ص
هايدي شعبان
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة اعتداء شقيق عضو مجلس نواب على أحد الأشخاص يدعى حسين السمري وإطلاق النيران عليه بدار السلام.
كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة دار السلام إخطارًا من وصول شاب لأحدى المستشفيات، مصابًا بطلق ناري.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث ومن خلال التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيق عضو مجلس نواب بسبب زحمة الطريق حتى تطورت إلى مشاجرة أسفر عنها إصابة المجني عليه بطلق ناري.
وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.
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