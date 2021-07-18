عبد الجليل: كايزر تشيفز ''فريق ضعيف" والطرد نقطة التحول في المباراة





وأضاف عبد الجليل في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "البطاقة الحمراء التي حصل عليها هابي مشيان لاعب فريق كايزر تشيفز في الدقيقة 45 كانت نقطة التحول في سير المباراة، وأدت إلى انهيار دفاعات الفريق ، لذلك أرى أن الأهلي كان بإمكانه زيادة عدد الأهداف نظراً لتواضع مستوى الفريق الجنوب إفريقي".











وتوج النادي الأهلي باللقب العاشر في تاريخه بدوري أبطال إفريقيا، وأصبح بفارق 5 ألقاب عن وصيف أكثر الاندية تتويجا بالبطولة.

أكد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق والمدير الفني لنادي مصر للمقاصة، أن فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي متواضع للغاية، ولم نشعر به على مدار شوطي المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا أمام النادي الأهلي، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.