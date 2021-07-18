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آخر ظهور لياسمين عبد العزيز قبل خضوعها للعملية الجراحية

الأحد 18/يوليو/2021 - 03:23 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تخضع الفنانة ياسمين عبد العزيز في الوقت الحالي لعملية جراحية، وذلك وفقا لما أكده زوجها الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وظهرت ياسمين عبد العزيز، برفقة شقيقها الفنان الشاب وائل عبد العزيز، في صورة قبل أيام قليلة، نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» وعلق عليها : «الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين» بينما أرفق خرزة زرقاء وقلب باللون الأسود.


يذكر أن الفنان أحمد العوضي، طالب الدعاء لزوجته من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب العوضي، على حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك»: «يمكن ببان قدامكم دايما قوي.. لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان علي وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا.. أنا ضعيف جدا من غيرك إنتي لازم تبقي كويسة لازم تقومي بالسلامة».


وتابع: «أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب ايه.. بس إنتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان إنتي وعداني وعد وهتتفذيه.. انا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك إني لو كنت ببينلك إني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة».

واختتم: «أنا دلوقتي مش قوي زي ما إنتي بتشوفيني.. أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما إنتي بتاخدي قوتك مني أنا كمان باخد قوتي منك.. قومي عشان أنا بحبك.. بحبك أكتر بكتير من كل الكلام اللي انا كتبته.. أكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من أيام حلوة ومواقف صعبة مرت علينا.. أكتر بكتير حتى من الموقف اللي إحنا فيه دلوقتي.. أنا بحبك.. ادعولها تقوم بالسلامة زي ما إنتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق.. هي دلوقتي محتاجة دعواتكم»

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