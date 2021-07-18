عقبة جديدة أمام نجم ميلان تعرقل انتقاله إلى باريس سان جير مان

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن سر فشل انتقال الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما إلى برشلونة خلال الصيف الحالي.









وانضم دوناروما إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، قادماً من ميلان الإيطالي لمدة 5 مواسم خلال صفقة مجانية.





ووفقاً لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مينو رايولا، وكيل دوناروما، عرض خدمات الحارس الإيطالي على برشلونة هذا الصيف.









وطلب رايولا، راتبًا سنويًا يصل إلى 12 مليون يورو خالية من الضرائب، وهو ما رفضه الفريق الإسباني بمجرد طلبه، حيث يمر البارسا بأزمة اقتصادية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، ويرغب في خفض رواتب لاعبيه.









ووافق وكيل أعمال الحارس الإيطالي على خفض راتب دوناروما بشكل كبير خلال موسمه الأول مع النادي، بشرط الحصول على 24 مليون يورو في الموسم الثاني، لكن رفض برشلونة هذا الاقتراح أيضًا.













كما أشارت الصحيفة أن إدارة النادي الكتالوني لا تريد الدخول في حالة من التوتر مع الألماني مارك اندريا تير شتيحن الحارس الاول في الفريق، مثلما حدث قبل ذلك وقت تواجد كلاوديو برافو في "كامب نو".







