عاجل.. الداخلية تضبط المتهم بالإعتداء على أحد نزلاء دور رعاية بالمنوفية

كشفت وزارة الداخلية في بيان لها، عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من رئيسة مجلس إدارة إحدى الجمعيات الخيرية "التابع لها إحدى دور رعاية الأيتام ذوى الاحتياجات الخاصة" – الكائن مقرها بدائرة القسم، بتضررها من مشرف "مفصول" من الدار المشار إليها، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين، لقيامه بتهديدها برسائل على هاتفها المحمول بنشر صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى لواقعة حدثت بالدار بتاريخ 9 الجاري تتضمن قيام (سائق بذات الدار، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين) بالتعدي بالضرب على أحد نزلاء الدار "من ذوى الإحتياجات الخاصة".





وأضافت المبلغة بطلب المشكو في حقه منها بفصل السائق المشار إليه عن العمل نظير عدم نشره لمقاطع الفيديو، وعللت ذلك لوجود خلافات سابقة بين المشكو فى حقه والسائق المذكور.



