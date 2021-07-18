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تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل المباريات المقبلة
الأحد 18/يوليو/2021 - 02:58 ص
غدير أحمد
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، قبل مواجهات الجولة المقبلة من البطولة.
ويجلس نادي الزمالك على عرش صدارة الدوري المصري برصيد 61 نقطة بفارق 10 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.
وإليكم ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي:-
1- الزمالك 61 نقطة
2- الأهلي 51 نقطة
3- المصري البورسعيدي 43 نقطة
4- الاتحاد السكندري 41 نقطة
5- سموحة 40 نقطة
6- إنبي 38 نقطة
7- طلائع الجيش 37 نقطة
8- مصر للمقاصة 37 نقطة
9- بيراميدز 37 نقطة
10- الجونة 36 نقطة
11- الإسماعيلي 35 نقطة
12- سيراميكا كليوباترا 33 نقطة
13- غزل المحلة 32 نقطة
14- المقاولون العرب 29 نقطة
15- البنك الأهلي 25 نقطة
16- أسوان 25 نقطة
17- وادي دجلة 23 نقطة
18- الإنتاج الحربي 19 نقطة
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