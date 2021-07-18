Advertisements

تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل المباريات المقبلة

الأحد 18/يوليو/2021 - 02:58 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، قبل مواجهات الجولة المقبلة من البطولة.


ويجلس نادي الزمالك على عرش صدارة الدوري المصري برصيد 61 نقطة بفارق 10 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.


وإليكم ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي:-

1- الزمالك 61 نقطة

2- الأهلي 51 نقطة

3- المصري البورسعيدي 43 نقطة

4- الاتحاد السكندري 41 نقطة

5- سموحة 40 نقطة

6- إنبي 38 نقطة

7- طلائع الجيش 37 نقطة

8- مصر للمقاصة 37 نقطة

9- بيراميدز 37 نقطة

10- الجونة 36 نقطة

11- الإسماعيلي 35 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 33 نقطة

13- غزل المحلة 32 نقطة

14- المقاولون العرب 29 نقطة

15- البنك الأهلي 25 نقطة

16- أسوان 25 نقطة

17- وادي دجلة 23 نقطة

18- الإنتاج الحربي 19 نقطة

أخبار تهمك

تطورات مفاجئة في الصفقة التبادلية بين برشلونة وأتلتيكو مرديد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مصدر يكشف لـ"الفجـر" حقيقة وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

منذ حوالي 13 ساعة

جوارديولا يقرر طرد نجم مانشستر سيتي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. توقعات بنقص المياه في السودان الأسبوع المقبل بسبب السد الإثيوبي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الداخلية تضبط المتهم بالإعتداء على أحد نزلاء دور رعاية بالمنوفية

منذ أقل من ساعة

حلا شيحة تشن هجومًا على والدها بعد تصريحه بأنها مُختطفة من زوجها معز مسعود

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ارتفاع طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 41 دقيقة

بكلمات تاريخية.. موسيماني يعلق على تتويج الأهلي بالنجمة العاشرة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل - محمد شريف يضرب شباك كايزر تشيفز بالهدف الأول (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على السيدة التي خطفت أنظار الجميع في مراسم تتويج الأهلي بالأبطال

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

08:58 م

عاجل.. الداخلية تضبط المتهم بالإعتداء على أحد نزلاء دور رعاية بالمنوفية

02:51 ص

عاجل.. ارتفاع طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

01:02 ص

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

07:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس