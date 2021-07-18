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مانشستر يوناتيد يقترب من نجم ريال مدريد

الأحد 18/يوليو/2021 - 03:01 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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اقترب مانشستر يونايتد الإنجليزي، من حسم التعاقد مع الفرنسي رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ووفقاً لما ذكره موقع "سكاي سبورتس"، فإن مانشستر يونايتد أصبح قريباً جداً من الاتفاق مع ممثلي المدافع الفرنسي.

ونوه الموقع أن فاران يرحب بفكرة الرحيل  عن صفوف النادي الملكي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وبمجرد الاتفاق مع فاران، سيدخل الفريق الإنجليزي في مفاوضات جادة وسريعة مع إدراة ريال مدريد لإنهاء الصفقة.

وينتهي عقد فاران مع ريال مدريد في صيف عام 2022، وهو ما يعزز موقف الشياطين الحمر.

ويعزز موقف مانشستر يونايتد في إنهاء الصفقة لصالحه، هو خوف ريال مدريد من رحيل اللاعب الفرنسي مجانًا في الصيف المقبل.

ويبحث مانشستر يونايتد عن تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، للمنافسة على الألقاب الموسم المقبل، وذلك بعد خروجه دون تحقيق بطولة في الموسم الماضي.

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