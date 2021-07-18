Advertisements

الدرندلي : الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام كايزر تشيفز.. وأتوجه بالشكر إلى الشعب المغربي

الأحد 18/يوليو/2021 - 03:03 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements

عبَر خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، عن سعادته البالغة بتتويج المارد الأحمر باللقب العاشر لدوري أبطال إفريقيا عقب فوز الفريق على نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة على ملعب مركب محمد الخامس. 

وأضاف الدرندلي في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنهائي دوري أبطال إفريقيا، وشرَفَ الكرة المصرية، وراضِ عن آداء اللاعبين والجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، وأتوجه لهم بالشكر على ما قدموه طوال مشوار البطولة وليس للمباراة النهائية فقط".

وتابع الدرندلي: "أتوجه بالشكر إلى الشعب المغربي على مساندتهم للنادي الأهلي منذ وصول الفريق واستقباله الرائع وقبل وبعد المباراة".

أخبار تهمك

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. ارتفاع طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات مفاجئة في الصفقة التبادلية بين برشلونة وأتلتيكو مرديد

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل - محمد شريف يضرب شباك كايزر تشيفز بالهدف الأول (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. توقعات بنقص المياه في السودان الأسبوع المقبل بسبب السد الإثيوبي

منذ حوالي 9 ساعات

حلا شيحة تشن هجومًا على والدها بعد تصريحه بأنها مُختطفة من زوجها معز مسعود

منذ أقل من ساعتين

مصدر يكشف لـ"الفجـر" حقيقة وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على السيدة التي خطفت أنظار الجميع في مراسم تتويج الأهلي بالأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

جوارديولا يقرر طرد نجم مانشستر سيتي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الداخلية تضبط المتهم بالإعتداء على أحد نزلاء دور رعاية بالمنوفية

منذ أقل من ساعة

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

منذ حوالي 13 ساعة

بكلمات تاريخية.. موسيماني يعلق على تتويج الأهلي بالنجمة العاشرة

منذ ساعتين و 31 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

08:58 م

عاجل.. الداخلية تضبط المتهم بالإعتداء على أحد نزلاء دور رعاية بالمنوفية

02:51 ص

عاجل.. ارتفاع طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

01:02 ص

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

07:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس