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الدرندلي : موسيماني مستمر مع الأهلي .. ونسعى من الآن للقب ال11

الأحد 18/يوليو/2021 - 03:56 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني باقِ في منصبه بعد التتويج باللقب العاشر لدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وقال الدرندلي في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "موسيماني نجح في تحقيق الأهداف المطلوبة منذ توليه القيادة الفنية للنادي الأهلي، وحقق بطولتي دوري أبطال إفريقيا في أقل من عام ، وهو أمر بمثابة إنجاز غير مسبوق، لذلك فهو مستمر مع الفريق".

وأختتم الدرندلي: "أغلقنا صفحة مباراة كايزر تشيفز، ونستعد لإستكمال مشوارنا في الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، كما نتطلع من الآن للتفكير فى البطولة الحادية عشر لدوري أبطال إفريقيا".

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