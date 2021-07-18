خاص- الزمالك يحصل على توقيع بديل فرجاني ساسي

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وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن مهند لاشين أفضل من يعوض فراغ التونسي فرجاني ساسي، ويستطيع التألق مع الأندية الكبيرة".





وزاد: "كما نرغب بالفعل في الحصول على خدمات أسامة فيصل في الصيف المقبل، وسوف نحدد صفقات أخرى بالإضافة إلى مقابل مالي".





وتابع: "هناك اتفاق مبدئي على ضم صفقات من صفوف الزمالك طبقا لرؤية عبد الحميد بسيوني، وأيضا الحصول على مقابل مالي سوف يتم تحديده في الساعات المقبلة".



