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خاص- الزمالك يحصل على توقيع بديل فرجاني ساسي

الأحد 18/يوليو/2021 - 04:56 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن موافقة طلائع الجيش على انتقال مهند لاشين، لاعب وسط الفريق إلى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن مهند لاشين أفضل من يعوض فراغ التونسي فرجاني ساسي، ويستطيع التألق مع الأندية الكبيرة".

وزاد: "كما نرغب بالفعل في الحصول على خدمات أسامة فيصل في الصيف المقبل، وسوف نحدد صفقات أخرى بالإضافة إلى مقابل مالي".

وتابع: "هناك اتفاق مبدئي على ضم صفقات من صفوف الزمالك طبقا لرؤية عبد الحميد بسيوني، وأيضا الحصول على مقابل مالي سوف يتم تحديده في الساعات المقبلة".

وشارك مهند لاشين صاحب الـ25 عاما، في صفوف طلائع الجيش خلال الموسم الحالي وخاض 25 لقاء وتمكن من تسجيل هدف وصنع آخر.

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