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موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري المصري الممتاز
الأحد 18/يوليو/2021 - 05:27 ص
محمد زويد
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يستقبل ستاد الدفاع الجوي مباراة هامة وقوية تجمع بين فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز مع نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويلتقي بيراميدز مع نظيره البنك الأهلي، في تمام الساعة السابعة مساء يوم الإثنين الموافق 26 من الشهر الجاري.
وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري الممتاز وجميع البطولات المحلية هذا الموسم.
ويحتل بيراميدز حاليًا المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يحتل المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.
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