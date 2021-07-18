آخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم الصفقة التي طلبها موسيماني













طالب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إدارة الكرة بالمارد الأحمر برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، بالتعاقد مع الأورجوياني جاستين سيرينو لاعب صن داونز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكان الأهلي قد فشل في التعاقد مع سيرينو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بسبب المقابل المادي الكبير الذي طلبه الفريق الجنوب أفريق مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب الأورجواياني.





ورفضت لجنة التخطيط التعاقد مع اللاعب في الميركاتو المقبل بسبب سنه الكبير والقيمة المالية الكبيرة التي حددها صن داونز، لكن موسيماني أبلغهم بإمكانية إنهاء الصفقة بمبلغ لا يتجاوز مليون ونصف دولار.



