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مواعيد مباريات مصر في أولمبياد طوكيو وتوقيتات المواجهات والقنوات الناقلة

الأحد 18/يوليو/2021 - 06:57 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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يستعد المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية والمقرر لها الشهر الجاري.

وتنطلق البطولة خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس في العاصمة اليابانية طوكيو.

كما أسفرت قرعة أولمبياد طوكيو لكرة القدم عن وقوع مصر في المجموعة الثالثة، بجوار منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وجاءت نتائج قرعة أولمبياد طوكيو ومجموعة منتخب مصر الأوليمبى، كالتالى:

المجموعة الأولى: اليابان، جنوب أفريقيا، المكسيك، فرنسا.

المجموعة الثانية: نيوزيلندا، كوريا الجنوبية، هندوراس، رومانيا.

المجموعة الثالثة: مصر، إسبانيا، الأرجنتين، أستراليا.

المجموعة الرابعة: البرازيل، ألمانيا، كوت ديفوار، السعودية

وفيما يلي جدول مباريات المنتخب الوطني الأولمبي في أولمبياد طوكيو:

في 22 يوليو 2021 مصر ضد إسبانيا فى تمام ال9:30 صباحًا بتوقيت القاهرة.

25 يوليو 2021 مصر ضد الأرجنتين الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت القاهرة

28 يوليو 2021 مصر ضد أستراليا الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة
جدير بالذكر أن دورة الألعاب الأولمبية سوف انقل عبر شبكة قنوات beIN Sportsالناقل الحصري للبطولة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

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