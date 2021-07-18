تعرف على موعد مباريات الأهلي الخمس المقبلة في الدوري المصري









توّج النادي الأهلي المصري بطلًا لبطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، بعد تغلبه على نظيره الجنوب إفريقي كايزر تشيفز، بثلاثية نظيفة، في المباراة النهائية للبطولة.





وفي هذا السياق يستعرض "الفجرالرياضي"مباريات الأهلي الخمس المقبلة في الدوري المصري:





الأهلي مع البنك الأهلي 22/07.





الأهلي مع الإنتاج الحربي 25/07.





الأهلي مع أسوان 29/07.





الأهلي مع إنبي - كأس مصر دور ال16- 4/08.





الأهلي مع الإسماعيلي-9/08



