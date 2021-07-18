موعد المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا 2021 - 2022





أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، جدول مواعيد لقاءات الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا 2021-2022.

وكان تشيلسي الانجليزي كان قد نجح في حسم لقب النسخة الماضية للمرة الثانية في تاريخه، بعد تغلبه في المباراة النهائية على مانشستر سيتي.

ووفقا لما حددته اليويفا، فإن مباريات الذهاب للدور التمهيدي الأول ستقام يومي 6 و7 يوليو، على أن تقام مواجهات العودة على مدار يومي 13 و14 من نفس الشهر.

فيما ستقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني يومي 20 و21 يوليو، بينما مبارايات الإياب يومي 27 و28 من الشهر ذاته.

وتقام جولة الذهاب للدور التمهيدي الثالث والأخير يومي 3 و4 أغسطس، والإياب في 10 أغسطس.

كما حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم موعد قرعة دور المجموعات على أن تقام يوم 26 اغسطس.

تقام مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات يومي 14 و15 سبتمبر.

مبارايات الجولة الثانية يومي 28 و29 من نفس الشهر.

لقاءات الجولة الثالثة تقام يومي 19 و20 أكتوبر.

أما الجولة الرابعة فتقام يومي 2 و3 نوفمبر.

بينما الجولة الخامسة يومي 23 و24 من نفس الشهر.

مباريات الجولة السادسة والأخيرة تقام يومي 7 و8 ديسمبر.

وستجرى قرعة دور الـ16 يوم 13 من نفس الشهر.

تقام مباريات الذهاب في الدور ثمن النهائي أيام 15 و16 و22 و23 فبراير من العام المقبل.

جولة الإياب من نفس الدور تقام أيام 8 و9 و15 و16 مارس.

تقام قرعة الأدوار المتبقية في البطولة من ربع النهائي وحتى الدور الختامي يوم 18 مارس.

ذهاب دور الثمانية يقام يومي 5 و6 إبريل، بينما تقام مباريات العودة يومي 12 و13 من نفس الشهر.

تقام مباراتا الذهاب في الدور نصف النهائي يومي 26 و27 إبريل.

في المقابل تقام مباراتا الإياب يومي 3 و4 مايو، لحسم الأطراف المتأهلة إلى نصف النهائي.