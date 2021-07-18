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موعد كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2021 - 2022
الأحد 18/يوليو/2021 - 03:30 ص
ريهام عبدالمحسن
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن موعد إقامة أول كلاسيكو أرض بين برشلونة وريال مدريد والذي سيحتضنه الكامب نو معقل البرسا في بطولة الدوري الاسباني في الموسم المقبل.
وسيكون أول كلاسيكو أرض بين برشلونة وريال مدريد يوم الأحد في الرابع والعشرين من شهر أكتوبر المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الليجا وسوف تقام المباراة ظهراً أو في الساعات ما بعد الظهيرة
في حين ستقام مباراة العودة بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 20 مارس 2022 في تمام الساعة التاسعة مساءاً وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الاسباني.
وستقام جميع مباريات كلاسيكو الأرض في الدوري الاسباني في الموسم المقبل عقب نهاية مباريات التشامبيونزليج، حيث ستكون المباراة الأولى عقب الجولة الثالثة من دور المجموعات من البطولة القارية في حين ستقام مباراة الكلاسيكو الثانية عقب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.
ومن المقرر أن تبدأ بطولة الدوري الإسباني يوم 15 أغسطس رسميًا على أن تكون الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة في يوم 22 مايو 2022.
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