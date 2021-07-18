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تشيلسي يرغب في ضم صخرة ريال مدريد

الأحد 18/يوليو/2021 - 06:01 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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أبدى نادي تشيلسي الإنجليزي اهتمامًا بضم اللاعب رافاييل فاران من صفوف فريق ريال مدريد، في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.


وتحول مستقبل فاران في الفترة الأخيرة إلى غنيمة يريد البعض الالتقات بها، بعدما رفض تجديد عقده مع ريال مدريد.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدافع الفرنسي في سانتياجو برنابيو في صيف 2022.

وذكرت تقارير صحفية مؤخرًا أن مانشستر يونايتد هو الأقرب لضم فاران، حيث يواصل مفاوضاته مع ريال مدريد. 

ورغم ذلك، فإن مانشستر يونايتد قد تفاجئ بوجود اهتمام مماثل لدى منافسه المحلي تشيلسي، بضم فاران هذا الصيف حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأفادت الصحيفة المدريدية أن تشيلسي أبدى اهتمامًا بضم فاران، على الرغم من أن تلك الخطوة جاءت متأخرة بعض الشيء بعد سلسلة من التقارير التي تربط اللاعب بـ مانشستر يونايتد على مدار الأسابيع الماضية.

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