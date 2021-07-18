ريال مدريد يحدد بديل صفقة مبابي





















حدد فلورنتينو بيريز رئيس مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسبانى، الصفقة البديلة في حال فشل في ضم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.









وقام ريال مدريد بتوجيه أنظاره نحو ليفاندوفيسكي، جاء بناءً على تمسك بوروسيا دورتموند أيضًا باستمرار إيرلينج هالاند رافضًا فتح أي مفاوضات مع الأندية المهتمة بالتعاقد معه.









وجاء توجه فلورنتينو بيريز أنظاره نحو المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، والذي يرغب في الرحيل عن نادي بايرن ميونخ وخوض تجربة جديدة في الموسم القادم.





وقد يوافق بايرن ميونخ على بيع ليفاندوفيسكي في الصيف الحالي مقابل 75 مليون يورو، وهو ما قد يلبيه ريال مدريد الصيف الحالي، مع انتظار التعاقد مع كيليان مبابي الصيف القادم مجانًا.





ويذكر أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي أبلغ إدارة نادي باريس سان جيرمان بأنه لن يجدد عقده مع النادي، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، مؤكدًا بأنه سيرضخ إلى قرار الإدارة الفرنسية سواء بالبيع الصيف الحالي أو الانتظار حتى الصيف القادم.



