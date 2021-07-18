الأندية الإنجليزية تهدد صفقة برشلونة مع أتلتيكو مدريد









ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن عودة الفرنسي أنطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني إلى أتلتيكو مدريد الإسباني أصبحت مهددة بالفشل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن الناديان يتفاوض بشأن الصفقة منذ عدة أيام والتي تتضمن أيضًا انتقال الإسباني ساؤول نيجويز نجم خط وسط أتلتيكو مدريد إلى برشلونة.

وأفاد فابريزيو رومانو بأنه بعد يوم آخر من المفاوضات لا يوجد حتى الآن اتفاق نهائي بين برشلونة وأتلتيكو مدريد بشأن الصفقة التبادلية.

وألمح فابريزيو رومانو أن المفاوضات مازالت مستمرة بين الناديين لكن تلقى ساؤول عروضًا من أندية إنجليزية وأن أتلتيكو مدريد على استعداد لبيعه.

ولفت فابريزيو رومانو أن تقارير صحفية إسبانية ادعت مؤخرًا أن برشلونة غير مقتنع بالتعاقد مع ساؤول وكان يفضل أن يكون النجم البرتغالي جواو فيليكس جزءًا من الصفقة التبادلية لكن أتلتيكو مدريد رفض هذا الاقتراح.



