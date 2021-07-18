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موعد ديربي الغضب بين ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي 2021 - 2021
الأحد 18/يوليو/2021 - 07:32 ص
علي ماهر حلمي
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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جدول مواعيد الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.
ويستضيف نادي ميلان نظيره فريق سامبدرويا ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز الشهر المقبل بينما يواجه انتر فى الديربي بالجولة الثالثة عشر.
ومن المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز للموسم الجديد يوم 22 أغسطس المقبل.
يذكر أن شبكة قنوات بي ان سبورت المشفرة فشلت فى الحصول على حقوق بث بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم حيث لم يتم إذاعة البطولة فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
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