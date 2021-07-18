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عاجل.. إطلاق نار خارج إستاد أثناء مباراة بيسبول في واشنطن

الأحد 18/يوليو/2021 - 04:23 ص
بوابة الفجر
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل، بتوقف مباراة بيسبول في واشنطن، بالولايات المتحدة الأمريكية بعد سماع دوي إطلاق نار خارج الإستاد.

وتعد حوادث إطلاق النار أمرا شائعا في الولايات المتحدة، نظرا إلى إمكانية شراء وحيازة الأسلحة بموجب التعديل الثاني من الدستور الأميركي.

ويقول معارضو هذه المادة من الدستور، إن السماح باقتناء الأسلحة يودي بحياة عشرات الآلاف من الأبرياء بشكل سنوي، وسط دعوات إلى تقنين اقتناء قطع السلاح.

في غضون ذلك، تدافع هيئات أميركية أخرى عن حمل واقتناء السلاح، مثل الجمعية الوطنية للبنادق، وتنظر إليه بمثابة حق دستوري غير قابل للنقاش.

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