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موعد ديربي إيطاليا بين إنتر ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2021 - 2021

الأحد 18/يوليو/2021 - 07:43 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جدول مواعيد الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

ويستضيف نادي يوفنتوس نظيره فريق اودينيزي ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز الشهر المقبل بينما يواجه انتر ميلان فى الجولة السادسة عشر

ومن المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز للموسم الجديد يوم 22 أغسطس المقبل.

يذكر أن شبكة قنوات بي ان سبورت المشفرة فشلت فى الحصول على حقوق بث بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم حيث لم يتم إذاعة البطولة فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

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