موعد ديربي إيطاليا بين إنتر ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2021 - 2021

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جدول مواعيد الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.





ويستضيف نادي يوفنتوس نظيره فريق اودينيزي ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز الشهر المقبل بينما يواجه انتر ميلان فى الجولة السادسة عشر





ومن المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز للموسم الجديد يوم 22 أغسطس المقبل.



