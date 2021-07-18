نجاة المخرج ماندو العدل من الموت غرقًا

كشف المخرج ماندو العدل ، إنقاذه من الغرق، خلال قضائه إجازة الصيف على شواطئ البحر، بعد أن اختل توازنه داخل المياه

وكتب العدل على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "النهاردة نزلت البحر وأنا بعرف أعوم كويس ..دخلت جوة شوية و بعدين حسيت إنى تعبان و مش قادر أقف حتى فى المياه و ماليش طول.. عومت عشان أرجع و المسافة كانت بعيدة.. ابتدى نفسى يروح وبقيت حتى مش قادر أرجع على الشط ".





وأضاف: "لولا ستر ربنا وواحد كان بعيد عنى شوية.. قعدت أنادى و أشاورله فجالى و سحبنى لغاية ما بقى ليا طول.. كنت روحت فيها.. الحمد لله على كل حال و شكرا للى أنقذنى ويارب حسن الخاتمة".