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نجاة المخرج ماندو العدل من الموت غرقًا

الأحد 18/يوليو/2021 - 05:44 ص
بوابة الفجر
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كشف المخرج ماندو العدل، إنقاذه من الغرق، خلال قضائه إجازة الصيف على شواطئ البحر، بعد أن اختل توازنه داخل المياه

وكتب العدل على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "النهاردة نزلت البحر وأنا بعرف أعوم كويس ..دخلت جوة شوية و بعدين حسيت إنى تعبان و مش قادر أقف حتى فى المياه و ماليش طول.. عومت عشان أرجع و المسافة كانت بعيدة.. ابتدى نفسى يروح وبقيت حتى مش قادر أرجع على الشط".

وأضاف: "لولا ستر ربنا وواحد كان بعيد عنى شوية.. قعدت أنادى و أشاورله فجالى و سحبنى لغاية ما بقى ليا طول.. كنت روحت فيها.. الحمد لله على كل حال و شكرا للى أنقذنى ويارب حسن الخاتمة".

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