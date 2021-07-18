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فنانة لبنانية تكشف ما قالته لها والدة قصي خولي حول تمثيلها معه

الأحد 18/يوليو/2021 - 06:43 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أكدت الفنانة اللبنانية، رندة كعدي، أن والدة الفنان السوري، قصي خولي، كانت قد اتصلت بها أثناء عرض مسلسل "عشرين عشرين"، وباركت لها بنجاح المسلسل. 

وقالت رندة كعدي في لقاء مع الإعلامية رابعة الزيات، أن نجاح ثنائية الأم والابن مع قصي خولي بسبب صدق المشاعر والإحساس والأداء. 

وأوضحت رندة أنها سُئلت في إحدى اللقاءات عما إذا كان قصي خولي يقربها فعلا وأجابت: "نعم يقربني بروحي"، لافتة إلى أن قصي كان يتعامل معها كأمه الثانية خلال التصوير وكان يناديها في الكواليس "يا حجة".

وأكدت رندة أنها تلقت اتصالا هاتفيا من والدة قصي خولي خلال عرض المسلسل في رمضان وقالت: "والدة الأستاذ قصي اتصلت بي وباركت لي وقالت لي أنها تحس بأن ابنها مع أمه الثانية وأني أشبهها بعاطفتها وطلبت مني أن انتبه على قصي"، وتابعت رندة: "هذا الكلام الذي قالته والدة قصي أثر بي كثيرا". 

يشار إلى أن  الموسم الثاني من مسلسل "عشرين عشرين" سيعرض خلال رمضان 2022، وهو من بطولة قصي خولي ونادين نجيم وكارمن لبس، حيث شهد الجزء الأول وفاة والدة "صافي" والتي أدت دورها الفنانة رندة كعدي.

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