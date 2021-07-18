سمير كمونة للاعبي الدوري المصري: اتعلموا من محمد شريف













أشاد سمير كمونة، نجم النادي الأهلي السابق، بمستوى محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وذلك بعد تتويج الأحمر بدوري أبطال إفريقيا.





وكان الأهلي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا، للمرة العاشرة في تاريخه، مساء أمس السبت، بعدما حقق الفوز أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بثلاثية نظيفة.





وقال كمونة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "محمد شريف أفضل لاعب يجيد التحرك خلف المدافعين، والأهلي قدم شوط ثاني مرعب".





وتابع كمونة، "على جميع مهاجمي مصر التعلم من تحركات محمد شريف، فهذا ليس عيبًا".



