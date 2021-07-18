Advertisements

سمير كمونة للاعبي الدوري المصري: اتعلموا من محمد شريف

الأحد 18/يوليو/2021 - 07:48 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements



أشاد سمير كمونة، نجم النادي الأهلي السابق، بمستوى محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وذلك بعد تتويج الأحمر بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا، للمرة العاشرة في تاريخه، مساء أمس السبت، بعدما حقق الفوز أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بثلاثية نظيفة.

وقال كمونة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "محمد شريف أفضل لاعب يجيد التحرك خلف المدافعين، والأهلي قدم شوط ثاني مرعب".

وتابع كمونة، "على جميع مهاجمي مصر التعلم من تحركات محمد شريف، فهذا ليس عيبًا".

وأشار إلى أنه يحسب لموسيماني أنه خلق روح رائعة داخل فريق الأهلي قبل أي شئ، مؤكداً أن الفوز بدوري أبطال إفريقيا، سيمنح الفريق معنويات مميزة سيعود بها للمنافسة على الدوري بقوة.

أخبار تهمك

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - محمد شريف يضرب شباك كايزر تشيفز بالهدف الأول (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. ارتفاع طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يسحب التهنئة بعد تتويج الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 14 دقيقة

جوارديولا يقرر طرد نجم مانشستر سيتي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الداخلية تضبط المتهم بالإعتداء على أحد نزلاء دور رعاية بالمنوفية

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يحدد بديل صفقة مبابي

منذ أقل من ساعتين

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على السيدة التي خطفت أنظار الجميع في مراسم تتويج الأهلي بالأبطال

منذ حوالي 9 ساعات

مصدر يكشف لـ"الفجـر" حقيقة وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 11 ساعة

تطورات مفاجئة في الصفقة التبادلية بين برشلونة وأتلتيكو مرديد

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. توقعات بنقص المياه في السودان الأسبوع المقبل بسبب السد الإثيوبي

منذ حوالي 13 ساعة

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

08:58 م

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

07:32 م

الزمالك يسحب التهنئة بعد تتويج الأهلي.. تعرف على التفاصيل

05:57 ص

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس